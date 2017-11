Quickie vom 13. Nov. 2017, eingestellt von StevenStgt

Nach 40 Jahren schließt der "" in Mannheim am 30. November 2017 seine Türen.Im Jahr 1977 öffnete der alternative Buchladen als Mannheims Fachbuchhandlung für "Linkes und Schönes". Seit dieser Zeit versorgte er Mannheim und Ludwigshafen mit alternativer Literatur besonders zu den Themen Nationalsozialismus, neue Rechte, undogmatische Politische Literatur und Literatur für Lesben und Schwule.Dabei verstand er sich nicht nur als Buchladen, sondern war immer auch Kommunikations-Plattform und Teil der verschiedensten Bewegungen, die es in Mannheim oder der Metropoleregion Rhein-Neckar gab und gibt.Er war auch in den vielen Jahren Anlaufstelle für verschiedenste Gruppen, und die letzten Jahre das „Büro“ des CSD Rhein Neckar e.V.Vieles ist in diesen 40 Jahren geschehen, das besonders berichtenswert wäre - aber wo fängt man an und wo hört Mann und Frau auf?Der andere Buchladen hat sich über die Jahre zu einer Einrichtung entwickelt, deren Bedeutung vermutlich erst erkannt wird, wenn es ihn nicht mehr gibt.Wir möchten uns ganz herzlich bedanken bei denen, die uns über die Jahre unterstützt haben, und Euch Gelegenheit geben, am, bei einernochmals unsere Erinnerungen auszutauschen.Wir würde mich über Euer Kommen sehr freuen.