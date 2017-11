Quickie vom 12. Nov. 2017, eingestellt von StevenStgt

Das neuefür den Herbst 2017 ist soeben erschienen und liegt für Euch an zahlreichen Auslegestellen in ganz Baden-Württemberg zur Abholung bereit.Unsere Abonnementen erhalten IHR Schwulst wieder ganz bequem per Post zu sich nach Hause übersandt.Im neuen SCHWULST erwarten Euch wieder interessante Berichte aus Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland und der Welt. Dazu interesannte Reisetipps, Infos zu neuen rechtlichen Entwicklungen, Lola M´s Bunte Seiten, Hannes Steinert mit seinen Comics, Frl. Wommy Wonder mit ihrer Kolumne "... Übrigens", ein Ausblick auf den Welt-Aids-Tag, eine Fotostrecke bei der alle Hüllen fallen und vieles Interessantem mehr.Also schnell das neue Schwulst Magazin besorgen und dann viel Freude beim Stöbern und Lesen.