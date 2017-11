Quickie vom 7. Nov. 2017, eingestellt von StevenStgt

welt-aids-tag

|

Kurz vor dem internationalen Welt-Aids-Tag findet amwieder die großestatt.Comedian Jakob Nacken führt durch ein buntes Programm, das verschiedene Musikstile, Comedy, Artistik, Performance und Magie umfasst. Mit dabei in diesem Jahr ist Johanna Herdtfelder & Band, Thomas Fröschle, die Artist_innen der Robeskipping-Truppe Team Jamm, Jasper Riesen, Marian Mey und Martin Betz.Das in Tübingen einmalige Varieté bedeutet nicht nur beste Unterhaltung, sondern ist auch eine große Unterstützung für die Aidshilfe: Die Künstlerinnen und Künstler verzichten auf ihre Gage, und der Erlös kommt der Unterstützung für Menschen mit HIV/ Aids, Hepatitis und der Präventionsarbeit der Aidshilfe zugute.Karten gibt es an den üblichen Vorverkaufsstellen und im LTT (20,-/17,-/13,-)