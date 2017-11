Quickie vom 7. Nov. 2017, eingestellt von StevenStgt

ist als Diva alterslos, zumindest momentan; aber man mag es kaum glauben: der Mann dahinter wird 50, da beißt die Maus keinen Faden ab, der Tatsache muss man sich stellen. Der Zahn der Zeit nagt – aber er frisst sich nicht durch! Deshalb die Devise: Schau dem Verfall gefasst ins Auge und ruf dem Spiegelbild ein herzhaftes "Halbzeit!" zu.Zeit also für ein großes Fest, eine große Gala und eine große Show aus Kabarett, Comedy, Chanson, Travestie und Entertainment, wo in einem Festival der Kleinkunst viel gelacht, viel in Erinnerung geschwelgt und viel gestaunt werden wird, denn auch dieses Mal gibt's ein wommy-typisches "Erlebnis für Herz, Hirn und Zwerchfell" (Südwestpresse), wo das Publikum "niederknien wird vor Begeisterung" (Esslinger Zeitung) und hinterher sagen wird "Viva la diva – geil war's" (Südkurier).Weil der Anlass ein besonderer ist, wird geklotzt und nicht gekleckert: eine Live-Band mit Sängerinnen ist dabei, Tobias Becker sitzt an den Tasten, Schwester Bärbel kümmert sich ums Wohl der Gäste, Elfriede Schäufele wischt feucht durch, und jeden Abend geben sich zusätzlich diverse befreundete Künstler als Überraschung die Klinke in die Hand, um das Ereignis gebührend zu feiern und den Zuschauern ein unvergessliches Erlebnis zu bescheren.