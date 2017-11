Quickie vom 3. Nov. 2017, eingestellt von StevenStgt

Immer wieder tut es weh. Denn jedes Jahr müssen Bernd und Steffen von der Mannheimer Galileo Sauna in enttäuschte Gesichter sehen, wenn von den Öffnungszeiten die Rede ist. Was, am 24.12. ist geschlossen?!Auch in diesem Jahr bleibt die Enttäuschung zunächst nicht aus: Ja, die Galileo City Sauna hat am 24.12. zu.Aber die Wiedergutmachung hat es wahrhaft in sich: Zusammen mit ihrem Team legen Bernd und Steffen eine Extra-Ausgabe ihrer No Limits Night auf, und zwar nonstop über beide Weihnachtsfeiertage hinweg. Geöffnet ist also von Montag (25.12.) 13 Uhr bis Mittwoch (27.12.) 1 Uhr morgens. 36 Stunden Galileo am Stück? Soviel Weihnachten in der Sauna hebt die Laune, denn nie gab es mehr Sauna an Weihnachten.Und damit die Saunagästeschaft schon vorher richtig in Stimmung kommt, gibt es am Tag vor Heiligabend eine Extralange Nachtsauna, also am 23.12. von 13 Uhr bis 8 Uhr morgens.Selbstverständlich ist auch an allen anderen Freitagen im Dezember die Nachtsauna extralang, und freilich sind auch die ersten 3 Wochenenden ohne Grenze (nonstop) auf. Schließlich ist der Dezember der ultimative Saunamonat. Aufwändig zelebrierte Aufgüsse finden für alle Genießer wie gewohnt freitags statt (ab 20 Uhr) und sonntags (ab 16 Uhr).Auch an Silvester und Neujahr gibt die Galileo Sauna Vollgas und ist für die Saunafans ein verlässlicher Anlaufhafen. Wir werden noch gesondert berichten!