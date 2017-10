Quickie vom 30. Okt. 2017, eingestellt von StevenStgt

kino

|

Beimgibt es vom 9. November an sieben Tage Kino jenseits des Mainstreams.Zu sehen sind deutsche und internationale Produktionen, die teilweise keinen Verleih haben und nur auf Festivals wie diesem zu sehen sind.Vonwerden mehr als 30 Filme gezeigt, die eine Reise durch das aktuelle queere Filmschaffen versprechen und Einblicke in schwul-lesbische Lebenswelten von Finnland bis Palästina geben. Viele der Filme haben zudem keinen deutschen Verleih, was bedeutet, dass sie nur auf Festivals zu sehen sind.