Quickie vom 28. Okt. 2017, eingestellt von StevenStgt

Filderbahnplatz 32

Bald ist es soweit. Das von unseren Fans und uns lang ersehnte gemeinsame Konzert mit den Mädels von Musica Lesbiana steht im Herbst bevor.Die Rosa Note bringt nochmal ihr Jubiläumsprogrammauf die Bühne, während die Musicas ihr aktuelles Programmaufführen.Zudem sind wir in beiden Chören bereits dabei, mehrere gemeinsame Lieder zu proben, so dass ihr in den Genuss einen gemischten lesbischwulen Chores kommt.