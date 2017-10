Quickie vom 20. Okt. 2017, eingestellt von K29 / Zieglerkeller

party: stuttgart

Quelle: K29 - Der Zieglerkeller

Die schaurig-schräge Halloween-NachtEinmal im Jahr verwandelt sich das K29 in ein Kabinett der schauerlichen Absonderlichkeiten. In unserer reich verzierten Gruft im Gewölbekeller lässt der Graf zu den schrägstender vergangenen Jahrtausende bitten:Katzenjammer längst untergegangener Ikonen aus denund C-Prominenz aus den, durchzogen vonbei der auch der letzte Grabstein noch ins Wackeln kommt.Zur Stärkung dient eine nahrhafteund ein reichhaltiges Sortiment an Süßen & Salzigen, aber Vorsicht beim Verzehr - ES könnte bereits ein Auge auf dich geworfen haben...Infernalischewerden gerne entgegen genommen...