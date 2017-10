Quickie vom 8. Okt. 2017, eingestellt von StevenStgt

- Special-Event vor dem Feiertag auf 2 Dancefloors, im grössten Club der Innenstadt.Ein Special-Event an einem für uns Sehr Besonderen Tag: Auf den Tag genau vor 10 Jahren startete FAME im N-Pir ins Stuttgarter Nachtleben. Fame-Events im Club Proton sind bekanntlich über Jahre hinweg ein Garant für DIE Partyesklation schlechthin & stetig Gästen aus ganz Süddeutschland.Nach der irren Party an Pfingsten (siehe Partypics) hat das Warten auf eine Fortsetzung am 30.10. vor dem Feiertag ein Ende.