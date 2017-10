Quickie vom 10. Okt. 2017, eingestellt von StevenStgt

party : reutlingen

|

Diesteht vor der Tür! Der Herbst kann kommen. Am Samstag 14. Oktober 2017 im sixfeetunder in Reutlingen. Der Weg zu einer SchwuBeRT Party lohnt sich aus nah und fern.Das SixFeetUnder - die Party Location No. 1 in Reutlingen - statt. Das SixFeetUnder ist bestens mit Bus und Bahn zu erreichen und bietet direkt vor dem Gebäude ausreichend kostenlose ParkplätzeAuf den SchwuBeRT Partys sind alle Geschlechter und alle sexuellen Orientierungen herzlich willkommen!