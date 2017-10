Quickie vom 9. Okt. 2017, eingestellt von StevenStgt

party : stuttgart

|

| Gays & friends!!! Black-Musik Party for GAYs & friends!!! free welcome shot ist dabeiWir spielen geile Black-Musik für GAYs & friends.Am Dienstag, den 31.10.17 (Halloween-Night vor dem Feiertag) bringen wir dich bei unserer Black-Musik-Party so richtig ins Schwitzen. Im Jukebox Club (Stuttgart-Bad Cannstatt) feiern zu Halloween schaurig-schöne Gestalten zu feinsten Black-Musik-Beats.Vergünstigter Eintritt für alle in gruseliger Halloween-Verkleidung!Mitten in Stuttgart-Bad Cannstatt öffnet der Jukebox Club für Euch seine Tore und heißt Euch in der Halloween-Nacht am 31.10.17 willkommen!