Quickie vom 9. Okt. 2017, eingestellt von StevenStgt

party : stuttgart

|

Am 31. Oktober 2017 feiert diemit einemDie Halloween Partys in der New Yorker Disco-Ära Ende der 70iger, an die diese Beefcake erinnert, gehören zu den legendärsten der Disco-Geschichte: Tarzan und Jane vermischen sich mit Cleopatra und Batman, jemand reitet auf einem Schimmel in den Club. Verkleidung ist bei der Beefcake Halloween Party natürlich keine Pflicht, aber gerne erwünscht. Wie immer liefert das Beefcake Soundsystem den Soundtrack zum Abend: Disco und Classic House Tunes.Mit der Partyreihe Beefcake wollen wir an die Zeit erinnern, in der wir, homo und hetero, auf schwulenfreundliche Partys gegangen sind, weil dort die beste Musik der Stadt lief und kreative Menschen zusammenkamen.Auf www.beef-cake.de/friendlist besteht die Möglichkeit, sich vor der Party in die Friendlist einzutragen – dann kostet der Eintritt nur 5,--€.