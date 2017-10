Quickie vom 9. Okt. 2017, eingestellt von StevenStgt

stuttgart

Der angesagte und stylische Club bietet Platz für über 2.000 Gay, Lesbians and Friends.Das Penthouse bietet dir ein einzigartiges Nightlife-Erlebnis. Zu den Highlights gehören große LED-Screens mit jeweils über 25 Quadratmeter.Die 3 Clubfloors sind mit neuester Licht & Soundtechnik ausgerüstet, LED Moving & Beam-Spots sowie ein atemberaubender LED Himmel machen das Clubfeeling im Penthouse Stuttgart einzigartig.Zu den 3 Floors und den exklusiven VIP Bereichen gibt es eine Smokers-Lounge. In den Clubs spielen Top-DJs aus aktueller und angesagter Musik das Beste des jeweiligen Genres. Von Hip Hop & RnB, House, Elektro & Dance über Mixed Music ist für jeden Musikgeschmack gesorgt.Die coolsten Typen und die heißesten Frauen feiern hier gemeinsam eine atemberaubende Gayparty. Verlieb Dich Neu! Frisch, sexy und aufregend anders! Erlebe das größte Gay Happening im Penthouse Stuttgart!Gaydelight EventsDie VIP Lounges kannst du bereits jetzt reservieren! Reservierungen können über die Homepage www.penthousestuttgart.de, per Mail: info@penthousestuttgart.de oder einfach telefonisch unter 0152-06367839 getätigt werden.