Quickie vom 25. Sept. 2017, eingestellt von DeWe

party : stuttgart

|

Quelle: Lovepop Stuttgart

Am Samstag, den 14. Oktober 2017 läden wir, wie immer am 2ten Samstag im Monat, in den Lehmann Club Stuttgart zur. Seit nun fast 10 Jahren ist sie Stuttgarts erfogreichste, monatliche queere Party.Den LOVEPOP Floor beschallen diesmal die Macherin der Karlsruher Partyreihe "Buntes Rauschen", Djane Käry sowie Dj Nt aus der Kantine Augsburg mit Pop, Dance, House, HipHop & Wildstyle Classics. Rihanna kippt nen Jägermeister mit Deichkind, Lady Gaga wagt ein Tänzchen mit Robin Schulz und Sia geht mit Missy Elliott steil auf The Weeknd!Auf dem PINK 90ies Floor geht es an diesem Abend zum ersten Mal bei der LOVEPOP zurück in die 90er Jahre, wenn Dj Mario aka Männerschwarm Mr.Kuschelzombie die dicksten Hits und Soundperlen aus Pop, Rock, Eurodance& more zum Besten gibt.