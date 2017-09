Quickie vom 7. Sept. 2017, eingestellt von StevenStgt

szene

|

Derin der Nesenbachstr. 52 in Stuttgart-Mitte ist nicht nur ein sehr gut sortierter Buchladen und Medienshop für SchwuleLesben, der alle nur denkbaren Bücher, Zeitschriften, DVDs, Rainbow- und Safer-Sex-Artikel anbietet.Der Buchladen Erlkönig ist darüber hinaus auch einebei der Ihr ganz bequem von zu Hause aus bestellen könnt. Eure Bücher und sonstigen Artikel erreichen Euch dann kurze Zeit später, ganz bequem per Post zu Hause. Gleich aus welcher Ecke der Welt Ihr gerade bestellt.Das Angebot umfasst mittlerweile mehr als 7500 Artikel: Bücher, Zeitschriften, Filme (auf DVD oder Blu-ray) und manches andere...... und grundsätzlich gilt: (Fast) alles, was hier (noch) nicht bestellbar ist, können wir trotzdem liefern!Im Prinzip zum Beispiel "jedes lieferbare Buch und jede lieferbare DVD/BluRay"...Und wo immer das möglich ist, besorgen wir auch NICHT lieferbare Artikel!