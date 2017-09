Quickie vom 7. Sept. 2017, eingestellt von DeWe

Quelle: United Stuttgart

Das Climax Inst. in Stuttgart startet ammit einer ganz besonderen Veranstaltung in den Jubiläumsmonat:Zum 21. Geburtstag tut sich der Club in der Calwer Straße mit dem nur wenige Minuten entfernten Keller Klub und 4 queeren Partyveranstaltern zusammen!Bei der, die von den Stuttgarter Partylabeln „Avoid“, „Gaymax“, „Lovepop“, „Mottnic“ und dem Climax gemeinsam präsentiert wird und somit den größten Gay-/Fetisch-Community-Verbund für frivoles Feiern in Stuttgart außerhalb des CSDs bildet, wird anlässlich des Tags der Deutschen Einheit bis in den frühen Morgen gefeiert. Der Titel bezieht sich also nicht nur auf das Datum und die örtliche Nähe der beiden Clubs, sondern auch auf den Zusammenschluss der einzelnen Nachtleben-Konzepte – „United“ eben!Neben Welcomedrinks und einer exzellenten DJ-Auswahl erwartet die Gäste zudem nur ein Eintrittspreis für beide Locations, so dass der Standort im Laufe der Nacht beliebig gewechselt werden kann.Für das musikalische Programm wurde das italienische Duo Hard Ton(DJ Set mit Showcase) verpflichtet, das sich selbst nicht umsonst als „The biggest disco queen of the XXI Century“ bezeichnet. Das Genre dürfte somit klar sein, Einflüsse aus Italo Pop, Acid House und weiteren Spielarten dürften allerdings für die eine oder andere Überraschung sorgen.Mo