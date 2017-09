Quickie vom 3. Sept. 2017, eingestellt von StevenStgt

szene

|

Die "" bietet an über 70 Veranstaltungsorten exklusiv für eine Nacht ein außergewöhnliches Programm. Von Musik über Theater, Comedy, Kabarett bis zu Film, Tanz, Party ist alles dabei. Hier trifft Klassisches auf Kurioses, Beliebtes auf Bizarres, wenn 70 ausgewählte Kultureinrichtungen und -projekte eine Nacht lang die Highlights aus Theater, Tanz, Musik, Literatur und Film präsentieren. Wer dann noch nicht genug hat, feiert in ausgewählten Clubs bis in den frühen Morgenwird sich auch in diesem Jahr an der Stuttgartnacht 2017 mitdurch die schwul-lesbische Stadtgeschichte Stuttgarts beteiligen.Los geht es jeweils umamin der Nesenbachstr. 52, in Stuttgart-Mitte.