Quickie vom 2. Sept. 2017, eingestellt von StevenStgt

szene

|





Club Cousteau

Karlstr. 25

Heilbronn

Des Szenesterben geht weiter. Ende September schließt der legendäreinseine Pforten für immer!Grund sind nicht die ausbleibenden Gäste, sondern die verschärften Sicherheitsauflagen der Stadt Heilbronn, Seitens des Clubs war es nicht möglich die immer steigende Sicherheitsauflagen zu erfüllen. So war die Schließung die Konsequenz.Bis zur endgültigen Schließung amwir nun aber noch jedenkräftig gefeiert.Am letzten September Wochenende findet dann die großestatt!Dabei schließt mit dem Club Cousteau nicht irgend ein Club. Der Club Cousteau ist eine Institution im schwul-lesbischen Baden-Württemberg.gibt es den Club Cousteau bereits in Heilbronn, doch erst mit der Übernahme durch Jona Simon 1996 kam die Regenbogenflagge in das gemütliche Kellerlokal. Im November 1996 übernahm dann Erwin und sein Freund Bill das Lokal und auch der Erfolg lies nicht lange auf sich warten. Zeitweise war das Lokal so raErfolg organisieren.Jährlich wiederkehrende Party`s sind zum Beispiel: im Mai die Geburtstagsparty von Erwin und Bill mit gratis Buffett - die Halloween Party im Oktober - Fummelbälle - Fetischnächte - AIDS-Gala - Weihnachtsparty und natürlich die Silvester Party mit immer neuen Überraschungen: z.B. bayrische Nacht oder Travestie Shows.mmelvoll, dass man noch nicht mal umfallen konnte. Bekannt sind vor allem die Party`s die Erwin und Bill immer wieder mit grossem Erfolg organisieren.