Quickie vom 1. Sept. 2017, eingestellt von StevenStgt

party : stuttgart

|

- Süddeutschlands mit Abstand grösste Gayparty: Das Special-Event in unschlagbarer XXL-Traumlocation.Süddeutschlands größte & erfolgreichste Gayparty zieht nach dem erfolgreichen Start 2016 erneut in den XXL-Kultclub auf den Stuttgarter Killesberg.Der wohl bekanntest Club der Stadt, in traumhafter Höhenlage, bietet auf einer gigantischen Fläche die besten Voraussetzungen für Fame-Feeling pur über den Dächern Stuttgarts.Floor 1 / Mainhall, Gast-DJ Ricardo Ruhga, Dj Sam White (Fame Resident), Live-Saxophone by Elmar the Sax, Showacts, Walking-Acts,Floor 2 / Black-Area, DJ Daddy K. (Sweat Penthouse),Floor 3 / Bistro & Restaurant,Floor 4 / Gigantischer Außenbereich mit Lounges & Außenbars