Quickie vom 23. Aug. 2017, eingestellt von StevenStgt

szene : stuttgart

|

Amlädt dieabzum geselligen Miteinander in und um die Beratungs- und Geschäftsstelle der AIDS-Hilfe Stuttgart in dieein.Dasst einerseits ein Straßenfest mit Bierbänken, Musik, einem Info- und einem Gastrostand auf der Johannesstraße – vor der Tür der Beratungs- und Geschäftsstelle der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V.! Gleichzeitig wird aber auch Gelegenheit geboten – quasi als “Tag der offenen Tür” – die Beratungs-/Geschäftsräume der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. zu besichtigen.Das Sommerfest der AIDS-Hilfe Stuttgart bietet allen, die mit der AIDS-Hilfe Stuttgart verbunden sind, die Möglichkeit, einerseits die AIDS-Hilfe Stuttgart und ihre vielen Freundinnen und Freunde noch besser kennen zu lernen – so stehen bspw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AIDS-Hilfe Stuttgart gerne für Fragen zu ihrer Arbeit zur Verfügung – und andererseits ein Forum, um Menschen zu treffen, die man vielleicht schon lange nicht mehr gesehen hat.