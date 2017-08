Quickie vom 20. Aug. 2017, eingestellt von StevenStgt

Am Montag, 21. August wird es ab 19.00 h in der SpardaWelt eine ganz besondere Ausgabe der Sommershow „Echt jetzt?!“ geben:

Da bestimmt jeder Besucher den Eintrittspreis selber. Hintergrund der Aktion: seit wir unterwegs sind, gibt es Leute, die meinen, wir seien viel zu billig für das, was wir bieten. Andere würden gern die Vorstellung besuchen, sind aber finanziell klamm und können es sich nicht leisten. Für beide Gruppen ist die Sondershow gedacht: jeder Besucher erhält am Einlass einen neutralen Briefumschlag, in den er am Ende des Abends anonym das hineinlegt, was er möchte. Und weil wir an dem Tag alle das Projekt unterstützen, werden Überschüsse auch an ein karitatives Projekt bei Kiwanis gespendet.



Uns ist bewusst, dass es sicherlich Menschen gibt, die das Angebot für sich ausnutzen und die Show „für umme“ besuchen wollen, aber die Aussicht, denen eine Freude zu machen, die für sich von der Show profitieren würden und es sich im Normalfall nicht leisten können, zählt für uns mehr.



Karten für diese Show gibt es natürlich nicht bei den offiziellen VVK-Stellen, sondern nur auf folgenden Wegen:

A Telefonisch im Wommy-Büro unter 0711/90 797 92

B Per Mail unter tickets@wommy.de

C An der Abendkasse (Restkarten, falls verfügbar)



Um besser planen zu können, wäre natürlich Voranmeldung wunderbar – und weil wir nicht wissen, ob die Leute besonders viel oder besonders wenig zahlen möchten/können, muss es auch niemandem peinlich zu sein, gerade an dem Tag zu kommen.