Quickie vom 20. Aug. 2017, eingestellt von StevenStgt

kunst : stuttgart

|

Vomgibt's von mittwochs bis sonntags im SpardaWelt EventCenter beim Stuttgarter HauptbahnhofSommerprogrammAn manchen eigentlich spielfreien Tagen gibt's unter dem Motto "Wommy trifft..."Sondershows, die mit der Premierenshow nichts zu tun haben, sondern mitGastkünstlern aufwarten, diese in den Mittelpunkt stellen, in einem bunten Mix Duettepräsentieren und nebenbei auch noch Publikumsfragen beantworten:z.B. am Di., 22.08. 19.00 h... Thorsten Strotmann & Hillus HerzdropfaWommy trifft heute den grandiosen Stuttgarter Vorzeigemagier Thorsten Strotmann, der das Publikum mit Tricks verzaubert, dazu gesellen sich Hillus Herzdropfa, schwäbische Vollblutkomödianten und Bühnen-Ehepaar der besonderen Güte, die grad mit dem Sebastian-Blaut-Preis ausgezeichnet wurden.