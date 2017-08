Quickie vom 20. Aug. 2017, eingestellt von DeWe

party : stuttgart

|

Quelle: Lovepop Stuttgart

Auf demFloor gibt im September der Münchner DJ Louie Pacard sein Debüt bei Stuttgarts erfolgreichsten und schrägsten queeren, monatlichen Party. Bekannt ist er vor allem durch seine Gigs bei „Jenny tanzt“ und der „Luxuspop“ in München. Er unterstützt an diesem Abend LOVEPOP-Mastermind DJ Nt aus der Kantine Augsburg. Beide schicken die Crowd durch eine wilde Musikmischung von Dance, Black & Queer Classics bis hin zu Wildstyle Pop, HipHop, Electro & Indie und werden für allerbeste Stimmung sorgen.Der zweite Floor im Lehmann Club wird unter dem Titel Lovehaus von dem Stuttgarter DJ-Duo Hausbois beschallt. Bekannt sind die beiden von den Gaymax-Parties sowie diversen Gigs in den legendären Clubs Climax und Rocker 33. Das neuste Projekt des Duo sind die „White House“-Parties im White Noise. Ihr Back2Back Set umfasst feinsten House von Classics bis New School.Los gehts wie immer ab 23.00 Uhr mit einem Welcomeshot, kredenzt vom CSD-Team. Der Eintritt beträgt 8 Euro.