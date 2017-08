Quickie vom 18. Aug. 2017, eingestellt von StevenStgt

party : stuttgart

|

by DJ Dimitri - offizielle- präsentiert vom CSD Stuttgart.Diese besondere Party Reihe von DJ Dimitri entwickelte sich schnell zum Kult und wurde ein Klassiker im Stuttgarter Nachtleben. Selbst in Köln, Zürich und Bremen gab es seine Madonnaparties!Madonna Music (Rares und Seltenes, Remixes und Originale) musikalisch abgerundet mit den besten und größten Hits aus den 80ern, präsentiert von Dimitri.Madonna Visuals, Welcome Drink, Smoking Lounge;... erwarten Euch an diesem Abend.