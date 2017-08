Quickie vom 10. Aug. 2017, eingestellt von jokersven

Am Freitag, den 11. August 2017 startet um 18 Uhr auf dem Uniplatz in Heidelberg der erste Dyke*March Rhein-Neckar.



Es ist der erste Dyke*March in Baden-Württemberg und der erste Dyke*March, der aus einer Region heraus und für eine Region organisiert wird - im Rhein-Neckar Raum. Der Dyke*March wird freitags in Heidelberg sein, die CSD-Demo-Parade findet samstags in Mannheim statt.



Wir wollen Dykes* - Lesben / frauenliebende Frauen* - und ihre Themen und ihre Geschichte sichtbarer machen. Wer sich als Dyke* versteht - sei es als queere, cis-, bi-, inter-, pan-, trans-, asexuelle Frau* ist willkommen. Der Dyke*March Rhein-Neckar versteht s ich als offener Raum, um die vielfältigen Interessen und politischen Forderungen von Lesben* und frauenliebenden Frauen öffentlich zu machen.







Fr. 11.08.2017 | 18.00 Uhr | Uniplatz Heidelberg