Quickie vom 10. Aug. 2017

szene : stuttgart

m, w, x? Infos zur Dritten Option und Fundraising.

Das Treffen soll Interessierte an einer dritten Option im Raum Stuttgart zusammenbringen.



Die Veranstaltung ist nicht von dritte-option.de - aber zu diesem Thema. Wenn du die Aktion unterstützenswert findest - dann komm vorbei!



Und zwar... *Trommelwirbel*...in den Kings Club. Einer der besten Orte in Stuttgart, nicht nur zu später Stunde, nein auch an einem chilligen Sonntag Nachmittag.



So. 13.08.2017 | 16.00 Uhr | Kings Club |

Calwer Str. 21 | Stuttgart