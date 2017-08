Quickie vom 6. Aug. 2017, eingestellt von StevenStgt

Dieerfreut sich immer größerer Beliebtheit. So hat sich die Edition Salzgeber entschlossen die Orte, an denen die monatliche Queerfilmnacht in Baden-Württemberg zu sehen ist, weiter auszubauen.Ab September gibt es die Queerfilmnacht dann auch im Karlstorkino inzu sehen und ab Oktober wird als weiterer Spielort das Kino Zebra inhinzukommen.Damit wird es zukünftig an 7 Orten (Stuttgart, Mannheim, Heidelberg, Karslruhe, Pforzheim, Freiburg und Konstanz) in Baden-Württemberg eine monatliche Queerfilmnacht geben.