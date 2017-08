Quickie vom 30. Juli 2017, eingestellt von DeWe

2 Wochen nach der sensationellenCSD Edition gibt es am 12. August gleich wieder die Möglichkeit zum Lovepoppen.Auf dem LOVEPOP Floor gibt Dj Nt aus der Kantine in Augsburg - wie fast jeden Monat - seine kunterbunte Musikmischung quer durch alle Schubladen, von Pop über HipHop, Electro, 80ies, 90ies bis hin zu seinen ganz eigenen „Wildstyle Classics“ zum Besten und wird auch diesmal wieder die Gäste zum Schwitzen bringen.Auf dem Freakbeats Floor gibt es abgedrehte Electronics mit einem der angesagtesten Djs Stuttgarts. Adi Dassler, der u.a. in der Bar Romantica, dem Toy in Stuttgart und in der Expressguthalle in Villingen regelmäßig auflegt, sorgt auf dem Dancefloor mit House, Deep & Techhouse sowie feinstem Techno für beste Stimmung.Los gehts ab 23.00 Uhr mit einem Welcomeshot, kredenzt vom CSD-Team. Der Eintritt kostet 8 Euro.