Polywaggons ist für ALLE, die sich auf ein vielfältiges Publikum, tanzbare Musik und verschiedene Poly-Überraschungen freuen.Am Samstag, dem 29. Juli, wird dafür erneut das White/Noise in S-Mitte einer polymorphen Verwandlung unterzogen. Getanzt und gefeiert wird nicht nur im Club, sondern auch in der dazugehörigen Bar und auf dem Vorplatz.Wir starten gemütlichRund eine Stunde später läutet der Live-Gig von Escape/Escape die Partynacht mit einer rotzigen Portion Punk und Grunge ein. Im Anschluss versorgen die Poly-Residents und die DJ-Formation Popingays (Paris) die feierwütige Meute in der Bar mit einer Mischung aus Elektropop, Indie-Rock und Disco Classics.Im Club bringt Eve Massacre (Nürnberg) den Partytrainmit elektronischer Musik auf Betriebstemperatur. Später übernehmen unsere Local Heroes: Wir shaken mit den Hausbois aus Stuttgart bis die Wolken wieder lila sind.