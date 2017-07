Quickie vom 27. Juli 2017, eingestellt von StevenStgt

Der amindurchgeführtehat dasDies steht ganz im Zeichen unserer Zeit - einer Zeit, die geprägt ist von einer gespaltenen und polarisierten Gesellschaft und von wiederkehrenden Parolen, die vielfältige Lebensweisen ausgrenzt.Daher soll #lovewins ein positives Signal setzen und uns Mut machen, dass sich die Liebe durchsetzt.Der Höhepunkt des CSD Rhein-Neckar ist auch in diesem Jahr die großeam, durch die Mannheimer Innenstadt.Zeigt bei der CSD Demonstration eure Forderungen für eine wirkliche Gleichberechtigung nicht normativ heterosexueller Menschen. Die Demonstration ist unser politische Sprachrohr, um unseren Forderungen zur Gleichberechtigung Gehör zu verschaffen. Zum anderen ist sie eine Einladung für alle Menschen aus der Rhein-Neckar Region und alle Besucher, egal ob homo, bi, trans, inter oder hetero, in Kontakt zu Ansichten, Lebensentwürfen und der Lebenswelt anderer Menschen zu kommen, die man sonst im Alltag vielleicht gar nicht wahrnimmt. Das darf und soll sogar auch Spaß machen.Im Anschluss an die CSD Parade findet dasim Ehrenhof des Mannheimer Schloß statt. Vonerwartet Euch ein buntes Bühnenprogramm. Dazu Getränke und Verpflegungsstände und rund um den Ehrenhof findet Ihr zahlreiche Infostände von Vereinen und Verbänden aus Mannheim und Baden-Württemberg.