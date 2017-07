Quickie vom 19. Juli 2017, eingestellt von StevenStgt

Das neuefür denist soeben erschienen und liegt für Euch an zahlreichen Auslegestellen in ganz Baden-Württemberg zur Abholung bereit.Unsere Abonnementen erhalten IHR Schwulst Magazin wieder ganz bequem per Post zu sich nach Hause geschickt.Im neuen Schwulst Magazin erwarten Euch interessante Berichte aus Baden-Württemberg, Deutschland und der Welt. Frl. Wommy Wonder mit ihrer Kolumne „Übrigens …“, Thomas Ott vom Erlkönig mit neuen Buchtipps, Hannes Steinert mit seinen Comics, tollen Reisetipps, und vieles mehr.Unser Schwerpunktthema in dieser Sommer-Ausgabe ist „Pride“ und was es heißt LSBTTIQ zu sein.Wir sind gespannt, wie Euch unser neues Heft gefällt.