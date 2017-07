Quickie vom 19. Juli 2017, eingestellt von Competrisha_Drum

Zeit für einen „Perspektiv-Wechsel“ in Stuttgart – so lautet zumindest das diesjährige Motto des Christopher Street Days! Die Aktions- und Kulturtage rund um die Belange von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen, transgender, intersexuellen und queeren Menschen nähern sich an diesem Wochenende dem großen Finale: der großen Polit-Parade durch die Stadt mit anschließendem Straßenfest und Hocketse.Und dafür muss sich natürlich gebührend eingestimmt werden! Schließlich sind am Freitag vor der Parade alle immer ganz wuschig und voller Hoffnung. Zurecht! Immerhin steht mit der „“ eine der traditionellen Partys zu den Festivitäten an, die jedes Jahr aufs neue für Begeisterung in- und außerhalb der Szene sorgt. Die Hausbois haben sich zusammen mit Kollege Andy R. wieder in ihren schicksten Fummel geworfen und freuen sich darauf, ihren sechsten Geburtstag mit der Climax-Crowd zu zelebrieren. Die Gäste dürfen derweil anziehen oder ausziehen, was ihnen gefällt, die Musik wird wie gewohnt qualitativ hervorragend, clubby und natürlich tanzfördernd. Da bleibt wohl nur noch in den Worten der Veranstalter zu sagen: „Go shorty, it’s our birthday!“