Quickie vom 19. Juli 2017, eingestellt von K29 / Zieglerkeller

Auch dieses Jahr starten wir nach der Parade am Samstag mit der traditionellenAn diesem Abend kann jeder mit uns feiern - egal ob Gay, Lesbian, Bi, Hetero, Trans oder TV - und das in einer gechillten, garantiert stressfreien Umgebung in einer von Stuttgarts ältesten alternativen schwulen Locations.Alle Räumlichkeiten des Kellers stehen an diesem Abend für euch bereit: Ob zum Abfeiern auf unserem Floor im gemauerten Gewölbekeller mit 2 DJs oder zum luftigen Abhängen bei sommerlichen Temperaturen im großzügigen überdachten Innenhof mit loungigen Sitzsofas.Neue oder alte Bekannte an unserer vergrößerten, im April umgestalteten Innenbar treffen oder die Spielmöglichkeiten in Stuttgarts größter Cruising-Area erkunden - Wir halten für jeden Geschmack etwas Passendes bereit...Für die nötige Abkühlung und um lange Wartezeiten zu vermeiden stellen wir euch 3 verschiedene Bars und diverse Getränke-Specials (inklusive der berüchtigten Keller-Bowle) zur Verfügung. Wir freuen uns darauf euch alle begrüßen zu dürfen und mit euch einen schönen CSD 2017 zu feiern!