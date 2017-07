Quickie vom 11. Juli 2017, eingestellt von Competrisha_Drum

party : stuttgart

Lokalrunde bei derWir laden DJs von hier ein weil: Stuttgart’s got talent! Und weil die Jungs von LoveIt außerdem ganz liebe Schätzchen sind, haben wir natürlich zuerst sie eingeladen!Spielen werden John Kimble und LDS und zwar glitzernde Disconummern aber auch vulgärstes Housegewitter! Die Residents Hausbois pusten euch vorher das Höschen auf und geleiten euch anschließend ins Nirvana.Doller Zufall: an dem Tag schmeißt die Crew auch wieder ein Open Air! Wer dort hingeht, kommt später verbilligt bei uns rein.Das Open Air selbst ist umsonst!Ihr merkt: da bleibt viel für kühle Sommerdrinks übrig, die ihr wieder in unserer Flaschenbar bekommt. Ausschenken wird diesmal wieder Brand-Ambassador Donald! Liebevolle Bedienung, verbunden mit ehrlicher Stylekritik!