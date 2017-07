Quickie vom 11. Juli 2017, eingestellt von DeWe

csd : stuttgart

|

Quelle: Lovepop Stuttgart

Am 29. Juli 2017 feiert die-Gemeinde den Abschluss des CSD- Paradesamstags mit einem großen Special im Lehmann Club Stuttgart. Diesmal gibt es gleich 4 DJs auf 2 Floors sowie einen CSD-gerecht illuminierten Aussenbereich.Auf dem Lovepop-Floor beschallt Oberlovepopper Dj Nt aus Augsburg die Crowd mit seiner wilden Mischung aus Pop, HipHop, Electro, 80ies, 90ies & Wildstyle Classics. Sein besonderer Musikmix kommt nicht nur bei seinen eigenen Parties super gut an, er ist auch bei vielen anderen Parties gebucht, so z.B.bei der Bärenpaddie XXL in Hamburg. An seiner Seite steht diesmal DJane KÄry aus Frankfurt. Die Macherin der Karlsruher Gayparty „Buntes Rauschen“ ist ein gern gesehener Gast auf vielen queeren Events, wie z.B. den L-Tunes in Berlin oder beim SchwuLesDance in Freiburg.Auf dem zweiten Floor gibt es die Lovebeats, bei denen der amerikanische - inzwischen in Berlin lebende - Dj Spencer Reed die Crowd mit Techno und Underground House zum Schwitzen bringt. Der ehemalige „Männer-Erwachsenen-Film“-Darsteller ist in Berlin u.a. Resident-DJ bei Chantals legendärem House of Shame und dem Hustlaball. Und somit ist er was für Auge und Ohr.Unterstützt wird er dabei von Stuttgarts DJ-Urgestein und Oberbär Martin Rapp mit allerfeinster elektonischer Tanzmusik. Er ist von Anfang an bei der LOVEPOP als DJ tätig und ist auch weit über Stuttgart hinaus bekannt. So legt er u.a. auch bei der Greenkomm und der Pipe in Köln auf.