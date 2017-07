Quickie vom 11. Juli 2017, eingestellt von K29 / Zieglerkeller

Quelle: K29 - Der Zieglerkeller

Zum ersten Mal gibt es dieses Jahr einAn diesem Abend ist Jeder und Jede von unserem Verein Gayzone Stuttgart e.V. eingeladen den Keller mit seinen Räumlichkeiten und Möglichkeiten im Rahmen einer Party inklusive DJ ohne Tagesmitgliedschaft kennenzulernen. Mit einem Spendenaufschlag auf ausgewählte Getränke(Specials) wollen wir die IG CSD Stuttgart e.V. unterstützen, die zusätzlich mit einem Info-Stand vertreten sein wird!Wer richtig Party machen will, ist an diesem Abend am Besten auf unserem Floor im kultigen Gewölbekeller aufgehoben, dort sorgt unser DJ für allerfeinste Stimmung...Ein Spendenaufschlag auf ausgewählte Getränke (-Specials) fließt als Unterstützung an die IG CSD Stuttgart e.V.!