Gaydelight und SWR3 präsentieren:. Die größtezum CSD in Stuttgart.In dieser Nacht wird der Club The Paris, zur Anlaufstelle für alle Lesben und Freunde. Die noble Location liegt nur wenige Gehminuten vom Straßenfest entfernt. Um 22:00 Uhr öffnen wir die Türen und begrüßen Euch mit einem gratis Welcome-Drink.DJ Miss Thunderpussy verwandelt jede Vinylscheibe in ein Partyerlebnis der Extraklasse. Ihr Beat ist unverkennbar – ein monumentaler Mix aus spannendem und energiegeladenem Sound vom Feinsten. Musik ist ihre Droge. Wer sie je hinter den Turntables erlebt hat, weiß, wie hoch der Suchtfaktor ist.Lady Michel & Friends verleihen der Party den Spirit of Ibiza. Sie ist die Gastgeberin der angesagten La Troya Party und zum CSD verzaubert sie die Nachtschwestern.Als weiteres Highlight haben wir das lesbische Trio "Hello Betty!" zu Gast. Die New Yorker Ladys haben den Titel Song zur L-Word performt. Sie freuen sich auf ein "Meet & Greet" mit unseren Partygästen!