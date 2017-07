Quickie vom 2. Juli 2017, eingestellt von StevenStgt

In diesem Jahr findet derwiederum grenzüberschreitend in Kreuzlingen (CH) undstatt.Amwird sich die bunte CSD-Parade unter dem Motto "Liebe an allen Ufern!" mit Wägen und Fussgruppenam Bärenplatz in Kreuzlingen (CH) aufstellen, wobei die Demonstration ab 12.00 Uhr ihren Weg über die Staatsgrenze zur Konstanzer Laube und von dort in die Altstadt bis zur Marktstätte nehmen wird. An der Grenze wird es dabei einen symbolischen Grenzübertritt geben.Abbeginnt die politische Kundgebung auf vorgenannter Marktstätte. Abbeginnt sodann das Kundgebungsfest im Konstanzer Stadtgarten mit Bewirtung und buntem Showprogramm. Um 17.00 Uhr wird parallel wieder ein CSD-Gottesdienst in der Lutherkirche angeboten.Absteigt sodann die große CSD-Abschlussparty im Konstanzer Konzil direkt am Seeufer und Hafen gelegen.Konstanz, Kreuzlingen (CH) und die Region werden sich allen CSD-Gästen erneut bunt, vielfältig und weltoffen zeigen sowie für die Akzeptanz sexueller Minderheiten werben.