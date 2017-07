Quickie vom 2. Juli 2017, eingestellt von StevenStgt

csd

|

Auch in diesem Jahr werden wieder zehntausende Schwule und Lesben aus ganz Europa nach Köln zum großenfahren. Auch für viele Besucher aus Baden-Württemberg ist es ein ganz besonderer Höhepunkt der Pride-Saison.ist das Motto des diesjährigen CSD in Köln, dem 26. Nie wieder! ist der gesellschaftliche Konsens seit dem zweiten Weltkrieg. Nie wieder sollen sich die schrecklichen Ereignisse der damaligen Zeit wiederholen. Schwule und Lesben wurden stigmatisiert und verfolgt. In einer Welt, die spürbar politisch nach rechts gewandert ist, müssen wir daran erinnern und fordern: Nie Wieder! In unserem Motto haben wir den schwarzen und den rosa Winkel selbstverständlich aufgenommen. Mit diesen Winkeln wurden Lesben und Schwule im Dritten Reich gekennzeichnet, um sie so vor allen zu diskreditieren und auszugrenzen.Neben dem Erinnern und Mahnen steht in diesm Jahr sicher auch das große Feiern über das Erreichte, wie die Öffnung der Ehe im Mittelpunkt des Feierns.