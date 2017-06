Quickie vom 27. Juni 2017, eingestellt von StevenStgt

gayrechte

|

Quelle: Spiegel

Der Bundestag wird wohl noch diese Woche über die Ehe für alle entscheiden.Kanzlerin Angela Merkel hat für die von der SPD verlangte Abstimmung über die "Ehe für Alle" den Fraktionszwang in der Union aufgehoben. Dabei gehe es um eine Gewissensentscheidung, sagte die CDU-Chefin nach Angaben von Teilnehmern einer Sitzung der Unionsfraktion. Deswegen könnten die Abgeordneten frei abstimmen.Die CSU teilte mit, dass sie ihren Bundestagsabgeordneten eine mögliche Zustimmung freistelle. Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) rief die Unionsabgeordneten demnach auf, in möglichst großer Zahl an der Abstimmung teilzunehme.Merkel war am Montagabend vom klaren Nein der CDU und CSU zur gleichgeschlechtlichen Ehe abgerückt.Die SPD kündigte an, dass sie die rechtliche Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare noch in dieser Woche im Bundestag durchsetzen wolle - notfalls auch gegen den Willen der Union.Nach Angaben des Spiegel haben sich die zuständigen SPD-Abgeordneten darauf verständigt, die bisherige Blockade des Gesetzentwurfs gemeinsam mit Linken und Grünen zu brechen.Voraussichtlich amwird der Bundestag nun über die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare entscheiden.Befreit vom Fraktionszwang gilt eine Mehrheit für die Ehe für alle als sicher.