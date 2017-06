Quickie vom 22. Juni 2017, eingestellt von StevenStgt

Quelle: Spiegel

An 22. Juni hat der Bundestag die Bestrafung von Homosexuellen via Paragraf 175 rückgängig machen. Auf Drängen der CDU/CSU gilt das jedoch nur für Männer, deren Partner mindestens 16 Jahre alt waren.Heute solle es endlich soweit sein: Der Bundestag will die Rehabilitierung und Entschädigung der schwulen Opfer des Paragrafen 175 beschließen. Zehntausende Männer wurden einst nach 1945 in der Bundesrepublik wegen ihrer Homosexualität verurteilt, Jahrzehnte mussten sie warten, bis die Urteile nun aufgehoben werden.Doch kurz vor der Verabschiedung des entsprechenden Gesetzentwurfes löst eine Änderung in letzter Minute großen Ärger aus. Im Rechtsausschuss des Bundestags setzte die CDU am 20.06. durch, die Rehabilitierung. Ausgeschlossen werden nun pauschal diejenigen, deren Partner unter 16 Jahre alt waren - auch wenn die Handlungen einvernehmlich waren. „Hierdurch soll dem Gedanken des Jugendschutzes möglichst umfassend Rechnung getragen werden“, heißt es in der Begründung. Bisher hatte der Gesetzentwurf die Altersgrenze bei 14 Jahren gezogen - was dem Schutzalter für heterosexuellen Sex entspricht. Warum die Union auf einmal einen Unterschied zwischen Homosexuellen und Heterosexuellen sieht, geht aus den Papieren nicht hervor.Die Änderung wurde im Rechtsausschuss mit Stimmen vonundbeschlossen