Quickie vom 16. Juni 2017, eingestellt von DeWe

party : stuttgart

|

Quelle: Lovepop Stuttgart

Im Juli gibt es das queere Partyvergnügen LOVEPOP im Lehmann Club gleich im Doppelpack. Zuerst am 8. Juli - wie üblich am 2ten Samstag im Monat - bei Lovepop vs Lovedisko und dann am 29.Juli bei der Lovepop CSD Edition.Den Lovepop Floor beschallt am 08.07. Dj Nt aus der Kantine Augsburg mit seiner kunterbunten Mischung ausPop, HipHop, Electro, 80ies, 90ies & Wildstyle Classics und sorgt damit für allerbestes Tanzvergnügen.Auf dem Lovedisko Floor haben wir Stuttgarts DJ Urgestein Jens Herzberg zu Gast. Seine Parties im Mono Club sind legendär und auch seine Gastspiele im Comix sind vielen noch in bester Erinnerung. Er wird uns Saturday Night Fever par Excellence bieten und jede Hüfte zum wackeln bringen.Los geht’s um 23.00 Uhr, der Eintritt beträgt 8 €.Der obligatorische Welcomeshot wird vom CSD Team serviert.