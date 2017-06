Quickie vom 15. Juni 2017, eingestellt von StevenStgt

csd : mannheim

Dieist fester Bestandteil und steht in diesem Jahr, mit am Anfang des Rahmenprogramm zumUnter dem Motto #lovewins freuen sich wieder nationale und internationale Stars bei unserer Gala zum CSD 2017 am 14.07.2017 glänzen zu dürfen. In Kooperation mit dem Oststadt Theater erwartet Sie ein fulminanter Abend mit Musik, Tanz und Comedy!Durch den Abend führt Uwe Hörner vom CSD Rhein Neckar e.V.Im Programm vertreten sind Comedians, ein Pop-/Rock- Singer/Songwriter, eine Musical Sängerin sowie ein Swing Trio.