Quickie vom 14. Juni 2017, eingestellt von jokersven

szene : stuttgart

|

wieder wie jedes Jahr Samstag und Sonntag mit einem Bierwagen,einem Essens Stand und einer Bühne vertreten sein.

Die Band 18 Strings wird am Samstag ab 19:00 für Stimmung sorgen.







Von Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 02. Juli 2017, wird in einem der schönsten innerstädtischen Quartiere, dem Heusteigviertel mit seiner sehenswerten Gründerzeit- und Jugendstilarchitektur, rund um die Mozartstraße gefestet, was das Zeug hält: Bereits zum 38. Mal laden die Veranstalter Heusteigviertel e.V. und das Internetportal www.heusteigviertel.info ein zu dem beliebten Straßenfest mit jeder Menge Spaß und Mitmachaktionen am laufenden Band.Das Zentrum Weissenburg wird