Es war eine sehr gelungene Veranstaltung, die Gay Community in Bukarest sagt selber es war der beste CSD ohne Zwischenfälle. Die Polizei war diskret präsent um die Parade zu beschützen.

Die Gay Community in Bukarest sowie die angereisten solidarischen Mitglieder aus der ganzen Welt haben eine Teilnehmerzahl von ca. 2500 erreicht, alle sehr gut gelaunt, sehr stimmungsvoll und sehr politisch motiviert. Man hat gespürt, dass die Politik in Bukarest diese Veranstaltung sehr unterstützt hat. Viele Botschaften in Bukarest waren mit einer Rainbowfahne beflaggt. Zudem sind viele Mitglieder der Botschaften sowie Mitglieder verschiedener politischer Parteien bei der Parade mitgelaufen.

An dieser Stelle ein sehr großer Dank an die Deutsche Botschaft in Bukarest, die viele Veranstaltungen unterstützt hat und damit ein Zeichen für Solidarität gesetzt hat.