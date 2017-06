Quickie vom 4. Juni 2017, eingestellt von DeWe

Quelle: Stuttgarter Bären

Im Herbst gibt es von Donnerstag, denbis Sonntag, dendasmit dem bisher umfangreichsten und abwechslungsreichsten Programm. Es darf wieder gebrummt und gesungen, geplanscht und getanzt, geschlemmt und geschunkelt werden.Es beginnt mit der Karaoke-Party im Kings Club, gefolgt vom gemeinsamen Planschen & Schwitzen im F3 in Fellbach, erstmals einer bärigen Cruising-Nacht im Raven, der großen Men-only Party [MEN!] im Club Paris und dem legendären Bärenbrunch am Sonntag im Brauhaus Schönbuch. Den Abschluss bildet dann am Sonntagabend traditionell die vom schwul-lesbischen Sportverein Abseitz veranstaltete ChickenNight im Göckelesmaier-Bierzelt.Das Ganze wird ergänzt durch einen gemütlichen Abend im Boots, einem Wasen-spaziergang, einer Stadtführung und einem gemütlichen Kaffeeklatsch im Ruben's.Für die Veranstaltungen des Stuttgarter Bärentreffens läuft bereits der Ticketvorverkauf. Hier können zu vergünstigten Konditionen ein XXL-Paket für alle Veranstaltungen von Donnerstag bis Sonntag, ein XL-Paket für Samstag und Sonntag oder Tickets für einzelne Veranstaltungen erworben werden. Erstmals wird es im VVK auch ein vergünstigtes Einzelticket für die Hauptparty [MEN!] geben.Die Tickets können bei unserem Online-Vorverkauf unter www.eventoro.de bestellt werden. Die XXL & XL-Pakete sowie das Einzelticket für den Brunch sind bis zum 08.09.17 buchbar. Alle anderen Einzeltickets bis zum 15.09.17.