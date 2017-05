Quickie vom 30. Mai 2017, eingestellt von StevenStgt

csd : konstanz

|

Foqus lädt ein am, um, in das Kulturzentrum Linse inzumfoqus e.V. setzt sich in der Region Bodensee-Oberschwaben für die Rechte von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen, transgender, intersexuellen und queeren Menschen (LSBTTIQ) und gegen Diskriminierung ein. Anlässlich des Christopher Street Days lädt foqus e.V. zu einem Empfang in die Linse ein und zeigt den Film "Pride". Im Juni 1969 kam es nach wiederholten Polizei-Razzien im Stonewall Inn in der New Yorker Christopher Street zu mehrtätigen gewaltsamen Auseinandersetzungen. Erstmals lehnten sich Menschen aus der queeren Community gegen die herrschende Diskriminierung und Polizeiwillkür auf. In Erinnerung an diese Ereignisse finden seitdem in aller Welt jährliche politische Paraden und Aktionen statt, die Christopher Street Days bzw. Gay Pride Paraden.