Quickie vom 27. Mai 2017, eingestellt von StevenStgt

party : stuttgart

|

- Süddeutschlands grösste Gayparty im größten Club der Innenstadt.Der Gay-Blockbuster in Stuttgart am Pfingstsonntag - jetzt auf ZWEI Dancefloors!Über 2200 Gays (!) aus ganz Süddeutschland und der Schweiz stürmten am Ostersonntag 2017 das Proton. Das Warten auf eine Fortsetzung hat jetzt ein Ende!An der Spitze des DJ Line-UPs steht in der Mainhall DJane Miss Delicious (Sexy Köln). Unterstützt wird sie von Publikumsliebling DJ Sam White.Auf dem neuen Black-Floor beschallt Euch DJ Be Real (Penthouse Stuttgart)