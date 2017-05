Quickie vom 25. Mai 2017, eingestellt von StevenStgt

frauen : stuttgart

|

Im Mai sind die Nachtschwestern wieder am letzen Samstag am Start. Wir freuen uns euch mit einem spritzigen Welcome-Shot begrüßen zu dürfen.Nach langer Abwesenheit beehrt und DJ CK mal wieder. Er schießt ein musikalisches Feuerwerk aus Black, Pop und R&B ab. Bei seinem Sound bleibt keine Tanzfläche leer. Wir freuen uns auf viele feierfreudige Gäste. Also merke dir den Termin vor, schnapp dir deine Freundin oder Freund und feier mit den Nachtschwestern!