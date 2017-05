Quickie vom 8. Mai 2017, eingestellt von StevenStgt

ist bunt und in der Müllerstraße geht’s am buntesten zu. So hiess es noch bis vor wenigen Jahren.Nur treiben’s mittlerweile die Feiernden im Glockenbachviertel ziemlich bunt und die Schwulen verschwinden mehr und mehr. Um das Jahr 2000 herum gab es in München sechs rein schwule Diskotheken, sechs Saunen und 60 Bars, Cafés, Restaurants und Kneipen – die meisten im Glockenbachviertel. Heute kann man die schwulen Lokalitäten im Viertel an zwei Händen abzählen.Eine Entwicklung die wir zwischenzeitlich in vielen Städten in Deutschland beobachten. ...